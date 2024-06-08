Он отметил, что угрозы в его адрес продолжаются уже 10 лет.

В Германии депутату Бундестага Родериху Кизеветтеру, который активно поддерживает Украину, подбросили под дверь дохлого кота.

Как пишет издане Bild, на днях на политика от консервативного блока ХДС/ХСС было совершено нападение в городе Ален.

Сам Кизеветтер известен тем, что активно и последовательно выступает за предоставление Украине оружия, за что оппоненты называют его "разжигателем войны". В комментарии изданию консерватор рассказал, что инцидент в Алене на самом деле не первый случай угроз в его адрес.

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"Это первое физическое нападение на меня. Но еще с 2014 года моей собственности наносили ущерб, под дверь подбрасывали мертвую кошку, пачкали нечистотами машину и гараж. Все это происходит уже 10 лет. Думаю, это связано с моей четкой позицией по Израилю и Украине, за будущее Украины в Евросоюзе и НАТО. Но это делает меньшинство, их очень мало. Большая часть населения на стороне Украины, я ориентируюсь на них", - объяснил Кизеветтер.

Другие инциденты в Германии

В последнее время в Германии участились нападения на политиков. Они происходят в основном с применением ножей.

Также в стране постоянно происходят случаи нападения на украинских граждан. Так, 21 мая в Дортмунде напали на 15-летнего украинца, переехавшего в Германию из-за войны в Украине.

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