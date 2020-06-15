Появилась интерактивная карта протестов в США

Карта в режиме реального времени отображает текущие места протестов, показывает количество участников по городам и привязывает соответствующие ссылки на новости и медиа.

IT-компания с украинскими корнями Aspectum создала сервис, показывающий ход демонстраций против расизма и полицейского произвола в США и Европе, которые начались после убийства чернокожего Джорджа Флойда.

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Карта в режиме реального времени отображает текущие места протестов, показывает количество участников по городам и привязывает соответствующие ссылки на новости и медиа.

Сервис показывает приблизительное количество активных протестующих в данный момент по городам. По состоянию на 15 июня общее количество демонстрантов составляет почти 400 тысяч.

Согласно карте, крупные протесты проходят в Лос-Анджелесе, Миннеаполисе и Нью-Йорке, за которыми следуют Филадельфия и Чикаго.

На сервисе указывается местоположение протестных групп и примерное количество людей в каждом месте с графиком, показывающим количество протестующих за все время. Кроме того, там есть ссылки на новости и медиа для каждого конкретного места.

Посмотреть онлайн-карту можно по ссылке: https://bit.ly/aspectum

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, переросшие в массовые беспорядки и погромы. На сегодня акции против расизма проходят по всему миру, многие из них заканчиваются стычками с правоохранителями.

6 июня командующий Национальной гвардией округа Колумбия Уильям Уокер сообщил в интервью телекомпании СNN, что в Вашингтоне находятся около 3,9 тыс. бойцов, мобилизованных из 11 штатов для поддержки 1,2 тыс. коллег из столичной гвардии.

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