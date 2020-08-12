В Минске проходят новые протесты: на улицах - родственники задержанных, предприниматели и сотни женщин в белом

Участники протестов требуют справедливых выборов президента Беларуси.

В Минске 12 августа проходят стихийные акции протеста - остановить насилие силовиков и провести честные выборы президента Беларуси призывают работники местных рынков, родственники задержанных демонстрантов и отдельно - сотни женщин в белом.

Читайте такжеГлавы МИД стран-членов ЕС 14 августа обсудят ситуацию в Беларуси

Об этом сообщают белорусские Telegram-каналы: Наша Ніва, NEXTA Live и Радыё Свабода - Беларусь.

Так, утром забастовку действующей власти объявили работники Комаровского рынка и рынка в Гродно. На рынке в Минске предприниматели приехали на работу, однако открывать магазины не спешили. Озвучив свои требования, большинство вернулись домой.

Кроме того, на улицы Минска, по информации Наша Ніва, вышли 250 женщин в белой одежде. Участницы протеста держались за руки и призвали правоохранителей остановить насилие в отношении митингующих.

Когда к ним подъехали сотрудники ОМОНа, женщины положили цветы к месту столкновений во время предыдущих протестов и ушли, демонстративно заложив руки за шею.

Протесты продолжаются и у следственного изолятора на Окрестина. Там собрались сотни родственников задержанных демонстрантов.

«Люди не знают, где их родные, списков нет. Перед зданием стоит около 10 автозаков. По словам людей, еще 7 автозаков за воротами СИЗО. На крыше стоят люди в черном. Демонстранты говорят, что это - снайперы. Подъезды к изолятору перекрыты, не пускают ни частные авто, ни такси», - пишет Радыё Свабода - Беларусь.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Они показали, что Тихановская якобы уступила Лукашенко, который занял первое место (более 80% голосов).

Начиная с вечера 9 августа в Минске и других городах проходят масштабные митинги против фальсификации результатов выборов. Силовики массово задерживают активистов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.

Протесты в Минске и других городах Беларуси продолжаются уже три дня. Сообщается о сотнях пострадавших.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram