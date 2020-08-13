Юрист администрации Лукашенко уволился из-за произвола силовиков в Беларуси

Чиновник выложил фото своего удостоверения и заявления об увольнении.

Заместитель начальника управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правововго управления Администрации Президента Беларуси Артем Проскалович уволился на фоне протестов в стране.

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На увольнение обратил внимание Telegram-канал «Кулуары KYKY».

«Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», – написал Проскалович в своем Instagram.

Там же чиновник выложил фото своего удостоверения и заявления об увольнении.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать. Ночью произошли новые столкновения протестующих с силовиками - люди пытались установить баррикады и бросали в ОМОНовцев петарды. Сотрудники ОМОНа, использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

На дневные протесты в Минске 12 августа вышли родственники задержанных, предприниматели и сотни женщин в белом. Вечером начались новые массовые задержания и насилие против мирных демонстрантов.

На фоне протестов и милицейского насилия демобилизованные бойцы силовых формирований Беларуси запустили флешмоб: они выкидывают свою форму и знаки различия в мусорные баки.

Сотрудники ряда крупных предприятий в Беларуси объявили забастовку.

Во время протестов в Беларуси задержаны по меньшей мере четверо граждан Украины.

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Автор: Дмитрий Захаров