В центр Минска стянули спецтенхику, силовики выборочно останавливают молодых прохожих – СМИ
19:27, 10 августа 2020Мир
512 0
В районе почтамта и гостиницы «Минск» по всей ширине тротуаров стоят шеренги милиционеров.
В Минск стянули силовиков и спецтехнику / Onliner
В районе улице Машерова в Минске, где накануне произошли стычки протестующих и силовиков, наблюдают большое скопление спецтехники.
Читайте такжеПротесты в Беларуси: в центре Минска начали закрывать метро
Об этом со ссылкой на своих корреспондентов сообщает Telegram-канал Onliner.
«Возле супермаркета Bigzz сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей», - говорится в сообщении.
Кроме того, очевидцы сообщили, что доступ пешеходов на площадь Независимости закрыт. В районе почтамта и гостиницы «Минск» по всей ширине тротуаров стоят шеренги милиционеров. Подступы к Октябрьской площади также перекрыты.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов. Позже Тихановская назвала себя победителем выборов.
- Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
- В Белорусском сегменте интернета призывают граждан сегодня в 19:00 выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter