В центр Минска стянули спецтенхику, силовики выборочно останавливают молодых прохожих – СМИ

В районе почтамта и гостиницы «Минск» по всей ширине тротуаров стоят шеренги милиционеров.

В районе улице Машерова в Минске, где накануне произошли стычки протестующих и силовиков, наблюдают большое скопление спецтехники.

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Об этом со ссылкой на своих корреспондентов сообщает Telegram-канал Onliner.

«Возле супермаркета Bigzz сотрудники правоохранительных органов выборочно останавливают на улице молодых людей и проводят досмотр личных вещей», - говорится в сообщении.

Кроме того, очевидцы сообщили, что доступ пешеходов на площадь Независимости закрыт. В районе почтамта и гостиницы «Минск» по всей ширине тротуаров стоят шеренги милиционеров. Подступы к Октябрьской площади также перекрыты.

Протесты в Беларуси: что происходит

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