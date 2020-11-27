Белорусские тюрьмы стали питомниками инфекции, где задержанные участники протестов заражаются и болеют COVID-19.

7 ноября белорусская фолк-рок группа "Рэха" полным составом попала за решетку. Причиной стал уже традиционный бесплатный концерт для жителей района Каменная Горка в Минске, где проходят протесты против Александра Лукашенко.

Власти, пытаясь подавить активность в районе, решили, что бесплатный концерт - это незаконное собрание. А музыкантов отправили в тюрьму на 15 дней за административное правонарушение.

Читайте такжеЛукашенко заподозрили в готовности присоединить Беларусь к РоссииКак пишет Gazeta Wyborcza после выхода на свободу четверо участников группы "Рэха" заболели. Симптомы характерны для COVID-19: высокая температура, кашель, потеря нюха. Сейчас подтвержденный диагноз поставили только бас-гитаристу Кастусю Лисецкому. У него болезнь проходит в тяжелой форме. Поэтому музыканта госпитализировали. Другие участники группы на самоизоляции дома. Лисецкий не сомневается, что заразился во время ареста.

"У фашистов были газовые камеры, а у нас коронавирусные", - сказал белорусский музыкант, страдающий от двусторонней пневмонии.

История, которая случилась с группой "Рэха", вполне типична для Беларуси. В пресловутом изоляторе на улице Окрестина в Минске, через который прошли десятки тысяч белорусов после президентских выборов, камеры никто не дезинфицирует. Людей с признаками заражения коронавирусом держат в общих переполненных камерах. Тюремный врач не реагирует на жалобы арестованных.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Врачи Беларуси угрожают Лукашенко массовыми увольнениямиПодобные истории рассказывают заключенные многих других белорусских тюрем. Это означает только одно. Во многих тюрьмах в Беларуси не соблюдаются эпидемические нормы, намеренно ставя под угрозу здоровье людей.

"Заражение участников протестов коронавирусом - это умышленная политика Лукашенко и способ подавления демонстраций? Или руководство тюрем просто не может справиться с наплывом тысяч заключенных и не может организовать им нужные условия содержания? На данный момент ответа на этот вопрос нет. Однако, факт в том, что о борьбе с эпидемией в изоляторе на улице Окрестина в Минске вспоминают лишь тогда, когда появляется потребность ограничить права заключенного. Например, когда надо отказать во встрече с адвокатом", - говорится в статье.

Читайте такжеThe Guardian: В Беларуси банкам приказали блокировать деньги участников протестовТакая политика властей привела к тому, что в белорусских тюрьмах происходит одна из главных вспышек COVID-19. И многие люди выходят на свободу с коронавирусом SARS-CoV-2. Распространение инфекции среди участников протестов стало одной из причин, почему акции против Лукашенко слабеют. Таким образом, массовое заражение в белорусских тюрьмах работает в пользу Лукашенко.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань