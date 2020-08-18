Профильный комитет Европарламента обсудит ситуацию в Беларуси

Внеочередное заседание состоится 25 августа.

Комитет Европейского парламента по иностранным делам 25 августа обсудит ситуацию в Беларуси.

Об этом председатель комитета Дэвид Макаллистер сообщил в Twitter .

"Я назначил внеочередное заседание комитета на 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси. Насилие и репрессии со стороны государства должны немедленно прекратиться", - заявил Макаллистер.

Он отметил, что белорусский народ имеет право на протест и публичное выражение своего возмущения.

"Граждане борются за фундаментальные демократические права и права человека. Это наша обязанность - продемонстрировать поддержку и солидарность с белорусским народом", - отметил Макаллистер.

Протесты в Беларуси: что предшествовало

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трёх кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7 тысяч участников акций. 13 августа вечером задержанных начали выпускать из изоляторов.

С 17 августа в стране началась всеобщая забастовка.

По данным правозащитников, во время разгонов уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли по меньшей мере 5 человек , еще 7 находятся в критическом состоянии в реанимации.

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Автор: Виталий Саенко