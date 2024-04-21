Бизнесмен подчеркнул, что обеспокоен отсутствием стратегии выхода.

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении дополнительной помощи для Украины объемом почти 61 млрд долларов. Он оставил в сети X ответ на сообщение бизнесмена Дэвида Сакса, который не поддерживает продолжение предоставления помощи Украине.

"Моя самая большая обеспокоенность заключается в отсутствии стратегии выхода, просто вечная война, в которой дети гибнут в окопах от артиллерии или перезарядных пулеметов и снайперов на минных полях", – подчеркнул Маск.

Помощь США для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Палате представителей США (нижняя палата Конгресса) 311 конгрессменов поддержали одобрение законопроекта о поддержке Украины объемом почти 61 млрд долларов.

Видео дня

Этот документ еще должен рассмотреть Сенат (верхняя палата Конгресса), а затем поставить подпись президент США Джо Байден, который одобрительно отозвался о голосовании в Палате представителей. Сенат США рассмотрит законопроект во вторник, 23 апреля 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: