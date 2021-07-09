По данным СМИ, крушение поезда произошло из-за лежавшего на железнодорожных путях корневища поваленного дерева.

В австрийских Альпах сошел с рельсов поезд, в котором находились десятки школьников.

Об этом сообщает AP.

Агентство печати Австрии сообщило, что крушение произошло сегодня около 7 часов утра на узкоколейной железной дороге Мур-Вэлли в центральной Австрии. В реку Мур, протекающую рядом с железной дорогой, упал один из трех вагонов поезда.

Командир местной спасательной службы Антон Шильхер сообщил, что в последний день перед летними каникулами на поезде ехали 54 школьника. Семнадцать из них получили легкие травмы.

По данным СМИ, крушение поезда произошло из-за лежавшего на железнодорожных путях корневища поваленного дерева. Машинист поезда активировал тормоза, но недостаточно рано, чтобы предотвратить аварию, и вагоны сошли с рельсов.

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Автор: Денис Прядко