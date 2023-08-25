Также стало известно, как Россия продвигает "культурный продукт" и получает компоненты для "Искандеров".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что собой представляет изоляция от внешнего мира страны-агрессора и ее лидера Владимира Путина.

Подоляк утверждает, что сегодня не существует изоляции как таковой. На самом деле, Россия имеет возможность обходить санкции, получать нужные для ее промышленности компоненты, запчасти, в частности для электронной промышленности, чтобы производить те же ракеты "Искандер", "Калибры" и атаковать ими Украину. Причем, по словам чиновника, получает эту продукцию РФ, том числе из стран, которые, так или иначе, относятся к странам-партнерам Украины.

Подоляк добавил, что граждане РФ могут свободно выезжать за пределы своей страны, путешествовать, вести бизнес и прочее. При этом сам президент РФ Владимир Путин не покидает Россию только в силу "собственной паталогической трусости".

"В этом и есть проблема нынешнего времени. Проблема эскалации этой войны, ее масштабирование, продолжение, длительность…, - потому что имеют место половинчатые решения. Хотя, на мой взгляд, все очень просто решается. Это признание России страной с конкретным юридическим статусом – "страна-террорист", что будет автоматически блокировать любые возможности вести с ней торговлю, в том числе для стран нейтрального лагеря", - подчеркнул Подоляк. По его словам, тогда вокруг России останется совсем немного стран с отсталой экономикой, таких как Иран, Северная Корея.

Подоляк добавил, что также не до конца проведена изоляция культурного продукта, который РФ все еще продает на внешних рынках. В частности, производит фильмы, спонсирует те или иные культурные мероприятия. РФ агрессивно настаивает на том, что нельзя "отменять" русскую культуру. Например, требует условий, чтобы отыграть постановку "Борис Годунов" в миланском театре "Ла Скала" и прочее.

Как отмечает Подоляк, Россия продолжает "производить спортивный продукт" как промоцию войны. В этой связи он напомнил историю, которая случилась с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан – ее отстранение от соревнований из-за отказа пожать руку россияне на Чемпионате мира по фехтованию в Италии 27 июля.

Подоляк подчеркнул, что Россия использует любые площадки, в том числе ООН, где может периодически выступать, использовать право вето, а также – "скупает людей", готовых занять выгодную агрессору позицию.

Исходя из всех этих фактов, советник призывает относиться к происходящему без иллюзий – понять, что реальной изоляции РФ нет, что крайне плохо.

В то же время, по его словам, Путин, который очень долго "надувался", как человек, который определяет правила глобальной политики и "сквозь зубы" говорил с лидерами других стран, теперь банально боится выехать за пределы Российской Федерации. Подоляк считает, что в глазах потомков Путин будет крайне ничтожным.

"Хотя он думал, что будет выглядеть реинкарнацией Петра Первого, Александра Третьего и Иосифа Сталина в одном лице. На самом деле, он будет выглядеть как абсолютно трусливый персонаж, приведший Россию к обнулению собственной истории", - считает Подоляк.

По его мнению, Украине нужно продолжать настаивать на полноценной изоляции Путина и России, с экономической точки зрения.

Другие заявления Подоляка

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о невозможности мирных переговоров с РФ, потому что при нынешней ситуации - это капитуляция Украины. Садиться за стол переговоров можно лишь после восстановления территориальной целостности Украины.

Подоляк также считает, что Путин пересмотрел свои цели в войне против Украины добавив, что все они были фикцией. При этом, историческая роль Украины остается неизменной - прекратить существование России, как агрессивного захватнического государства.

Вас также могут заинтересовать новости: