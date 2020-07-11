На пляже в Египте утонули одновременно 11 человек

Еще пятеро отдыхающих пропали без вести.

На так называемом «пляже смерти» в египетском районе Аль-Нахил в воде погибли сразу 11 человек. Все пытались спасти тонущего ребенка.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ряд местных СМИ.

Еще пятеро отдыхающих пропали без вести.

Людей не удалось спасти. Патрульной службы вблизи не было, поскольку все пляжи в этой стране закрыты из-за действующих карантинных ограничений.

Как сообщал УНИАН, в столице Сербии уже несколько дней не утихают протесты против политики президента Александра Вучича, направленной на борьбу с распространением нового коронавируса.

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