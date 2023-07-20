Политтехнолог напомнил, что Песков раньше все-таки комментировал то, что сначала произошло.

Писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что сейчас управляет Дмитрием Песковым не Путин и он играет на чужой стороне.

"Я не знаю, в чьих руках сегодня Песков, то есть в каком смысле и чьи приказы он выполняет. Кто-то должен был сказать Пескову: "Пойди скажи, что 29 июня была встреча Путина с ЧВК "Вагнер" и вот все список подробностей - три часа уговаривали, занимались трудоустройством командиров лично, вот вся эта ерунда. Почему 29, если вы выходите сообщать 10 июля, то вам зачем надо говорить, что это было 29. С какими целями? Скажите просто, зачем было 29, когда все знают, что 28 публично по телевизору ты встречался с героями и поминал память погибших лётчиков, невинного убиенных. А 29 оказывается встречался с их убийцами. Кто такое поручил Пескову, вот у меня вопрос прямо возникает сразу и у меня ответа просто нет", - сказал он в новом выпуске программы "Аргумент".

Шейтельман уверен, что все-таки "какие-то другие товарищи" управляют Песковым.

"Путин, если заметили, когда появляется вынужден только цитировать Пескова. То есть, как и чем закончился путч, чем закончился мятеж Пригожина - закончился выступлением Пескова, не Путина. Путина еще двое суток потом не было. Вышел Песков, сказал, что договорились, Лукашенко договорился. Только через двое суток появился Путин с теми же словами. Потом Песков пришел и рассказал эту сказку про встречу и только через двое суток появился Путин с этими словами", - отметил он.

Политтехнолог напомнил, что Песков раньше все-таки комментировал то, что сначала произошло.

"Здесь все наоборот - выходит пресс-секретарь и рисует главную картину мира: чем закончился путч, это пресс-секретарь нам сообщает. Одна единственная версия возникает, что устами Пескова якобы делать вид, что это говорит Путин. Если завладели Песковым, таким способом мы ему и говорим, что сказать. Он за это время успел извиниться перед Эрдоганом, практически он же сказал, что мы с пониманием относимся к тому, что Эрдоган приветствует принятие Украины в НАТО. Вот "мы с пониманием" меня просто насторожило, "мы" - кто это мы? Таких у него заявлений просто каждый раз всё больше и больше сыпется", - добавил он.

Высказывания Пескова - детали

Кремль перешел к новым угрозам. Теперь Москва угрожает "рисками" в случае, если Турция, Украина и ООН продолжают "зерновую сделку" без России. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам 18 июля, реагируя на соответствующую инициативу Украины, заявил, что российские оккупанты в таком случае якобы не смогут "дать гарантии безопасности" суднам в Черном море.

Пресс-секретарь лидера РФ условно подтвердил, что Путин боится приезжать в ЮАР лично из-за угрозы ареста: он примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Вас также могут заинтересовать новости: