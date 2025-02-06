Вадим Денисенко отметил, что не стоит ожидать какого-то уже готового "мирного плана" от США.

В СМИ прошла информация без официального подтверждения, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибудет в Киев 20 февраля. В интервью агентству УНИАН политолог Вадим Денисенко сказал, что не уверен, что визит состоится именно в эту дату и подчеркнул, что не стоит ожидать какого-то уже готового "мирного плана" от США.

Можно ли говорить, что на сегодня уже начались переговоры о прекращении войны между Россией и Украиной?

Насколько я понимаю, то происходят консультации на втором-третьем уровне. После того как будет собрана информация, как из России, так и из Украины, то к переговорному процессу будут привлечены не только США, но и другие страны. И только потом нужно, чтобы Кит Келлог приезжал в Украину. Потому что для чего ему раньше приезжать в Киев? Для того, чтобы услышать все, что общеизвестно? Он должен приехать уже с какими-то наработанными вещами, которые потом будут основой дальнейшего переговорного процесса.

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Речь не идет о каких-то конкретных предложениях для выполнения. Будут наработки по определенным направлениям. И, очевидно, что Келлог приедет тогда, когда они будут более-менее понятны для всех сторон. Я не уверен, что этот визит точно состоится 20 февраля.

Ожидалось, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая будет проходить 14-16 февраля, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России предложит план прекращения войны. Но потом он сказал, что будет только дискуссия с лидерами Евросоюза об окончании российско-украинской войны. Что имеется в виду?

Мы должны понимать, что все аналогичные переговоры, которые происходили в мире, это не процесс одного дня. Не бывает так, что ты пришел, сказал и уже на следующий день документ подписан и все решается. Это будет гораздо более сложный процесс.

Заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и необходимости проведения в Украине выборов - это должно быть картой, которая будет разыгрываться для срыва переговоров?

На днях Путин уже заявил, что он готов к переговорам с Зеленским, хотя считает его нелегитимным. То есть Россия практически сняла свое категорическое условие о том, что сначала должны состояться президентские выборы в Украине, а потом все остальное. Понятно, что россияне сейчас не собираются идти ни на какие реальные переговоры. Им нужен сам факт переговоров и они попытаются их сорвать уже на первом этапе. Россияне будут выдвигать определенные предложения, которые будут невозможными для выполнения. И будут пробовать давить и рассказывать, что украинцы не хотят переговоров.

Среди таких требований РФ будет, в частности, признание Украиной оккупированных территорий российскими?

Мы на это никогда не пойдем. Это красная линия, через которую никто не переступит в Украине. На это не пойдут и США. Также мы не можем идти на то, чтобы открывать Стамбульские соглашения и смотреть на то, что россияне там предлагали. Для нас неприемлемы требования России по ликвидации украинского военно-промышленного комплекса, закрытие ракетной программы, не поставки Украине оружия от западных партнеров.

Переговорный процесс затянется надолго, если не будет сорван?

Сейчас происходят предварительные консультации. Если стороны придут к какому-то реальному плану, то в дальнейшем маршрутная карта очень условно может выглядеть следующим образом: сначала прекращение огня, потом подписание какого-то рамочного соглашения. Это рамочное соглашение будет предусматривать принятие определенных законов, как Украиной, так и Россией. А уже после этого будут проходить выборы. А дальше уже закрепление рамочных соглашений. Но еще раз подчеркиваю, что это очень условная маршрутная карта.

Вопрос президентских выборов в Украине может быть на повестке дня в ближайшее время?

Мы сейчас этого не знаем. Если переговоры будут удачные, то тогда, конечно, одним из условий будет то, что в Украине должны состояться достаточно быстро выборы. По этой маршрутной карте надо идти. И это не означает, что выборы должны быть уже в 2025 году.