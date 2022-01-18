Рисунок появился на стене старого магазина электроприборов в августе 2021-го года.

В английском городе Лоустофт (графство Саффолк) владельцы здания Гэри и Надин Шварц продали работу всемирно известного уличного художника Бэнкси вместе со стеной.

Об этом пишет Mirror.

Такой поступок вызвал недовольство местных жителей и властей.

"Жаль, что кто-то решил извлечь выгоду из того, что не было сделано для него. Я уверена, что Бэнкси не рисовал эту работу в надежде, что кто-то получит от нее прибыль", – заявил заместитель мэра города Насима Бегум.

Сообщается, что Шварц вырезали стену с граффити в ноябре 2021-го и продали работу, предположительно, за два миллиона фунтов стерлингов.

Известно, что граффити появилось на стене старого магазина электроприборов в августе прошлого года. Художник изобразил девочку с ломом в руках рядом с замком из песка.

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