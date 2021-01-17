Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что стране удастся остановить распространение коронавирус с помощью вакцинации населения и усиления ограничений.
Читайте такжеАвстрия решила продлить локдаун еще на три неделиОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
"Нам необходимо сократить пассажирское сообщение и одновременно распространить тестирование на все пункты пересечения границы - не только на аэропорты, а также на паромное сообщение и сухопутные границы", - сказала Марин.
По ее словам, в муниципалитетах уже прилагают все усилия для осуществления вакцинации и карантинных мероприятий.
"Правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые готовятся в министерствах в сотрудничестве с ведомством здравоохранения и социального развития", - добавила премьер.
Марин отметила, что как минимум до конца весны нужно будет одновременно с вакцинацией населения продолжать следовать инструкциям, направленным на предотвращение распространения эпидемии, чтобы свести к минимуму ущерб от пандемии.
Напомним, Финляндия была среди шести стран ЕС, которые в совместном письме к Еврокомиссии назвали задержку поставок вакцины от коронавирус неприемлемой и подчеркнули, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.
Что этому предшествовало
- 15 января стало известно о намерениях Pfizer в ближайшие недели сократить запланированные объемы поставок вакцины в Европу, что объяснили необходимостью увеличить свои производственные мощности.
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