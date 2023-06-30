НАТО обеспокоено передислокацией наемников Евгения Пригожина на территорию Беларуси в связи с приближением "вагнеровцев" к ядерному арсеналу, переброску которого ранее анонсировал Путин. Политтехнолог Тарас Березовец оценил, что замышляет ЧВК "Вагнер".

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 и 12 июля, повестка чиновников, вероятно, коснется неожиданной для Запада передислокацией наемников ЧВК "Вагнер" в Беларусь.

Ранее лидер Республики Александр Лукашенко объявил, что получил от президента РФ сверхмощное ядерное оружие. Исходя из таких "анонсов" в Альянсе опасаются, что приближение "вагнеровцев" к смертоносному арсеналу - дополнительная угроза для всего мира, упомянул в совместном эфире с политтехнологом Тарасом Березовцом российский блогер Марк Фейгин.

Как прокомментировал Березовец, реализация такой угрозы маловероятна, так как на территории Беларуси, скорее всего, оставят до одной тысячи наемников ЧВК "Вагнер". Остальные поедут в "командировку", подчеркнул он.

"Находиться их там будет немного, до одной тысячи. Остальные должны зарабатывать деньги для Пригожина и Лукашенко, соответственно, они поедут в "командировку", назовем это так. В страны Ближнего Востока или Африки. То есть одной тысячи для осуществления каких-то серьезных провокаций явно недостаточно. Второе - сам Лукашенко будет не заинтересован в том, чтобы дать возможность "вагнеровцам" где-то пошуметь на польской, на литовской или украинской границе. Потому что он боится того, что ему может в ответ "прилететь". Ну, как минимум со стороны Украины, я думаю, по закрытым каналам его предупредили", - заявил он.

Ядерна угроза в Беларуси из-за прихода "вагнеровец" - эксперт оценил риск

Напомним, что ранее соответствующие "ядерные" риски со стороны Беларуси оценил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

По его словам, приход ЧВК "Вагнер" на территорию РФ, прежде всего, свидетельствует об еще большей утраты автономности Лукашенко. В то же время Пионтковский усомнился в том, что "вагнеровцы" пойдут на риск использования ядерного оружия напрямую с Беларуси, поскольку Пригожин занимает более "ответственную" позицию в этом вопросе в сравнении с Путиным.

По мнению Пионтковского, ядерная катастрофа возможна в самой Украины. Он напомнил, что оккупанты все еще шантажируют мир терактом на Запорожской атомной электростанции.

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