В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что «фиксируют многочисленные враждебные по отношению к России» заявления о ситуации вокруг отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, в организме которого немецкие врачи нашли отравляющее вещество из группы «Новичок».

В Министерстве иностранных дел России заявили, в разработке "Новичка" принимали участие специалисты из стран Запада и структур НАТО.

Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

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Отмечается, что в министерстве «фиксируют многочисленные враждебные по отношению к России» заявления о ситуации вокруг состояния здоровья отравленного российского оппозиционного политика Алексея Навального, в организме которого немецкие врачи нашли ядовитое вещество из группы «Новичок».

«В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют «Новичками», были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО», - заявили в МИД РФ.

При этом комментарии утверждается, что в США разработчикам технологий боевого применения таких веществ официально выдано более 150 патентов.

Отравление Алексея Навального: что случилось с российским оппозиционером

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику Charite.

24 августа специалисты Charite заявили, что медицинские исследования свидетельствуют об отравлении Навального. Позже стало известно, что политика отравили химическим веществом группы «Новичок». 4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы «Новичок» в крови, мочи и на коже Навального.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 государств-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи отравлением Навального.

В марте 2018 бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым был отравлен Скрипаль, было разработано в России.

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Автор: Виктория Токарева