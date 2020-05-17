Остров Пуэрто-Рико может войти в состав США

Однако даже положительное голосование на референдуме не изменит статуса Пуэрто-Рико, поскольку для признания территорией США требуется одобрение американского Конгресса.

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес поставила свою подпись под законом о проведении референдума, на котором граждане решат вопрос присоединения к США в качестве еще одного штата.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

"Референдум состоится одновременно с всеобщими выборами третьего ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в бланке для голосования будет указан вопрос о том, необходимо немедленно принять Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов.

Однако даже положительное голосование на референдуме еще не изменит статуса Пуэрто-Рико, поскольку для признания территорией США требуется одобрение американского Конгресса.

"Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико является противоречивым. Жители острова считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну. Также они не имеют права принимать участие в выборах американского президента", - напоминает издание.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, однако в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, который не имеет права голоса. Исполнительная власть на острове сосредоточена в руках местного губернатора.

В последний раз новые штаты к США присоединялись в 1959 году - это были Аляска и Гавайи.