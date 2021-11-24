Нужно поддерживать территориальную целостность Украины, подчеркнула эстонская чиновница.

Опасения относительно того, что президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, планирует осуществить вторжение в Украину, усиливаются.

Необходимо поддерживать независимость и территориальную целостность украинского государства, сказала глава Министерства иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в интервью Deutsche Welle.

По ее словам, для эстонской стороны важно, чтобы конфликт в Украине не обострился.

Читайте такжеГлава Пентагона высказался о скоплении Путиным сил на границе Украины"Для нас важно, чтобы не было дополнительной эскалации военного конфликта, который мы наблюдаем в Украине уже восемь лет", – сказала чиновница.

Напомним, американское издание The Washington Post писало, что Россия увеличила численность своих войск возле украинской границы.

Потом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что РФ стянула к границе нашей страны свыше 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

Стоит отметить, что Россия начала агрессию против Украины в 2014 году – захватила Крым и поддержала боевиков, которые захватили часть Донбасса и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". РФ также вторглась на часть востока украинского государства.

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Автор: Екатерина Присяжнюк