Его речь будет транслироваться на церемонии открытия Олимпиады.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш накануне Олимпийских игр, которые будут проходить в Париже, призвал к миру.

В видеообращении к 142-й сессии МОК он заявил, что Олимпийское движение и ООН имеют общую миссию и одинаковые идеалы. "Нести надежду. Выходить за пределы культур. Объединять людей. Способствовать взаимному уважению и честной игре", - уверяет Гутерриш.

Его послание будет транслироваться на церемонии открытия Олимпиады. "В духе Олимпийского перемирия я призываю всех сложить оружие. Стройте мосты. Укрепляйте солидарность. И стремитесь к конечной цели: миру для всех", - призвал генеральный секретарь ООН.

Видео дня

Олимпийское перемирие

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению огня в основных конфликтах, которые сейчас продолжаются в мире, на время проведения Олимпийских игр.

Кремлевский правитель Путин ответил, что Россия не должна придерживаться принципов Международного олимпийского комитета, если ее спортсменов отстранили от участия в соревнованиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что с Россией такие "перемирия" не работают - она только использует это время в свою пользу.

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