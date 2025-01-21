Республиканец Дональд Трамп вернулся в Белый дом и из его инаугурационной речи уже можно сделать несколько выводов. О чем говорил 47-й президент США?

Во-первых, он озвучил минимум программных вещей и глубоких смыслов. Зато максимум простых слов для простого народа.

Во-вторых, вся его речь - отсутствие новых больших идей, только микс предвыборных лозунгов и обещаний, которые уже были известны к этому моменту из медиа. По сути, речь стала продолжением его избирательной кампании.

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Трамп делал упор на внутреннюю политику, но не всю.

Больше внимания тем вопросам, которые больше всего волнуют "ядерный электорат": иммиграция, экономический национализм, чувство величия, откат woke-повестки, ностальгия за "великой страной, которую мы потеряли".

Впервые от американского президента прозвучали тезисы о территориальной экспансии как способе достичь величия и уважения в мире. Я услышал о необходимости вернуть США истинный суверенитет и независимость (видимо, раньше его не было (сарказм)). Раньше подобные вещи озвучивали, в основном, лидеры поднимающихся государств, бросающих вызов американскому мировому порядку: Россия, Турция, Иран, Индия, Китай, ЮАР и другие. Теперь и Дональд Трамп.

В его инаугурационной речи было мало осмысленных вещей о внешней политике, кроме, опять-таки, предвыборных лозунгов. В основном, внешняя политика сводилась к продвижению образа миротворца и одновременно анонсу торговых войн с другими странами. При этом Российская Федерация и Украина не были упомянуты ни разу.

В целом, приоритеты расставлены так, чтобы в ТОПе были чувство величия, исключительности и реванша. В частности, об этом - вставки про Панамский канал и "исторически справедливые" переименования разных мест в США, а также Мексиканского залива в Американский залив.

В целом, речь краткая, супер-простая, не обремененная сложными смыслами и гранд-идеями, повторяющая все ключевые пойнты предвыборной кампании Трампа. Никаких уточнений или расшифровок.

Чего ждать в ближайшем будущем, если судить по первым указам нового президента США? Тут широкая палитра.

Это символические решения в сфере социокультурной политики, исторической памяти и идентичности, которые должны усилить общее ощущение вставания с колен у американского избирателя. И одновременно - торговые войны с Канадой, Мексикой, ЕС, странами БРИКС; развертывание традиционной энергетической повестки взамен зеленой; депортация нелегальных иммигрантов; попытка пробить переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной; приостановка внешней помощи на три месяца, а затем определение приоритетных направлений этой помощи.

Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра "Украинский институт будущего"