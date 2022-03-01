В Европарламенте заявили, что влияния РФ в Евросоюзе больше не будет.

Европа больше не может выдавать паспорта путинским друзьям.

Об этом заявила председатель Европейского парламента Роберта Мецола, передает ТСН.

Она отметила, что Европа больше не может зависеть от влияния из Кремля.

"Мы должны удвоить усилия, чтобы диверсифицировать наши энергетические системы для того, чтобы иметь Европу, которая больше не зависит от автократии. Мы больше не можем говорить, что российские деньги принимаются здесь и давать возможности Кремлю приобретать влияние. Такое влияние не должно иметь место в Европе и больше оно не будет иметь. Мы больше не можем позволить себе паспорта путинским друзьям в обход наших систем безопасности", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня выступление президента Украины Владимира Зеленского в Европарламенте приветствовали стоя и аплодисментами.