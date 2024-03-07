Недавно говорили про Приднестровье, но забыли про Гагаузию... Ну, как забыли. В моем прогнозе по вероятному захвату власти в Молдове пророссийскими силами, с силовым вариантом вмешательства НВФ "ПМР", Гагаузия играла одну из важнейших ролей - блокирование Молдовы с юга.

А намедни, в рамках так называемого Всемирного форума молодежи, башкан (президент) Гагаузии Евгения Гуцул встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому пожаловалась на "притеснения" и "преследования" гагаузов в Молдове. В одной из соцсетей она сообщила, что пожаловалась на Кишенев, мол, он якобы забирает полномочия у властей автономии, ограничивает бюджет, "нарушает законные права, провоцирует нестабильность". По мнению Гуцул, такие "беззаконные действия власти в Молдове" связаны с тем, что она якобы "мстит гагаузам за гражданскую позицию и верность национальным интересам".

На жалобы Гуцул Путин откликнулся готовностью "помочь" Гагаузии в вопросах "отстаивания законных прав, полномочий и позиций в мире".

Для тех, кто не знает, отмечу, что Гагаузия - это небольшой регион на юге Молдовы, с правом автономии и запредельно высокими пророссийскими настроениями. Регион, аналогично Приднестровью, представляет собой олигархически-криминальный кондоминиум, с тем отличием, что там отсутствует российский контингент, но присутствует предостаточное количество агентов Кремля.

Встреча Гуцул с Путиным, для нее самой - это предел мечтаний, нечто из разряда "увидеть Путина и умереть!", а вот для Путина снисхождение до встречи с настолько мелководной сошкой означает предельно высокую заинтересованность Кремля в Гагаузии. Причем интерес этот стал пульсировать именно сейчас, что может говорить о сохранении планов относительно Молдовы.

И тот факт, что "ПМР" просто попросили у России больше денег, еще не означает, что Тирасполь не прогнут на большее - для синхронизации действий в отношении Кишинева. Разумеется, Гагаузии в этой синхронизации действий будет отведена своя роль.

Таким образом, ситуация отнюдь не охладилась и на тормозах ничего не спущено.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"