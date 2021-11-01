Женщина признается, что даже не подозревала, насколько большим будет ее малыш.

В Великобритании многодетная мать родила ребенка, который весит почти семь килограмм. 31-летняя женщина не ожидала, что малыш будет таким большим. Мальчика назвали Альфа, также у него есть прозвища: "бегемотик" и "масляная фасоль".

Об этом сообщает The Sun.

28 октября британка Черрала Митчелл родила малыша на 38 неделе беременности. Ребенок был таким большим, что для его появления на свет понадобилась помощь сразу двух акушерок. Вес малыша - 6 килограмм и 770 грамм, он стал третьим по величине новорожденным во всей Британии.

Рождение Альфы - настоящее чудо. Женщина забеременела ребенком несмотря на то, что у нее была установлена противозачаточная спираль. Отец малыша, 35-летний электрик Тайсон, был очень удивлен весом новорожденного сына.

"Боже мой, он коренастый", - сказал удивленный мужчина, когда увидел, как появилась голова малыша.

У британки есть еще трое детей, но таких крупных новорожденных у нее еще не было. Медсестры, когда увидели Альфу, сразу же принялись искать в интернете рекордсменов среди "малышей-тяжеловесов".

Читайте также"Ждем близнецов": Роналду сообщил, что вновь станет отцом (фото)Мальчика прозвали "бегемотиком" и "масляной фасолью". Его мама шутит, что при рождении он был похож на тыкву. Женщина даже отметила, что сходство с овощем малыш мог получить из-за даты своего рождения, ведь он появился в преддверии Хэллоуина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 24-летняя россиянка воспитывает 21 ребенка от престарелого мужа-миллионера. Детей рожают суррогатные мамы, каждый год женщина тратит 67,7 тысячи фунтов стерлингов на 16 нянек.

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Автор: Полина Кузенко