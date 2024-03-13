Сам политик считает. что за этим нападением стоит Кремль.

В столице Литвы Вильнюсе напали на Леонида Волкова, который является соратником недавно умершего российского оппозиционера Алексея Навального.

Как уточнили коллеги Волкова, нападение совершили около его дома. Кира Ярмыш, бывшая пресс-секретарь Навального, написала в сети Х (бывший твиттер), что Волкову "разбили окно в машине и распылили слезоточивый газ, после чего нападавший стал бить Леонида молотком". Она добавила, что Волков пытался отбиваться.

На фотографиях, которые опубликовал директор Фонда по борьбе с коррупцией Иван Жданов, видно, как травмирован Волков - у него повреждения лица и окровавлены ноги. Позже Жданов уточнил, что "били молотком по ногам и задели руки".

Видео дня

На место нападения приехала полиция и скорая помощь, которая и госпитализировала политика. Позже оппозиционер сообщил, что вернулся домой. На опубликованном им видеообращении видно, что у него перевязана рука.

Волков рассказал о нападении так: "Молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня. Раз 15 ударил по ноге. Нога при этом почему-то осталась цела. Ходить больно, но... перелома нет. Сломал зато руку".

Он добавил, что "это был очевидный, характерный бандитский привет от Путина, из бандитского Петербурга. Владимир Владимирович, тоже привет!".

Как сообщил местный сайт Delfi, полиция подтвердила, что вечером 12 марта в Вильнюсе около своего дома был избит "гражданин России". Нападение, согласно сообщению, произошло в 22:06 по местному времени.

На нападение уже отреагировал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. "Сообщения о нападении на Леонида шокируют. Соответствующие органы приступили к работе. Виновные должны будут ответить за свое преступление", - написал он в сети Х.

Кто такой Волков

До марта 2023 года Волков возглавлял основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (в РФ он был признан экстремистской организацией и запрещен).

В РФ против Волкова возбуждено уголовное дело по обвинению в "склонении несовершеннолетних к противоправным действиям", а именно - к участию в акциях протеста.

В начале 2021 года Литва отказалась выдать Волкова российским властям и назвала выдвинутые против него обвинения политически мотивированными.

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