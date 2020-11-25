Стоимость одной маски-9 тысяч долларов США / фото REUTERS
В Японии создали драгоценные защитные маски с бриллиантами, жемчужинами и кристаллами Сваровски.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, в пересчете на американские доллары стоимость одной такой маски составляет 9 тысяч.
Создатели украсили их по-разному - бриллиантовая содержит алмаз в 0,7 карата и более 300 кристаллов Сваровски. Другая менее блестящая - состоит из 300 первоклассных жемчужин, выращенных в Японии.
С жемчужинами и бриллиантами: в Японии создали ценные защитные маски
Самая дорогая защитная маска в мире:
- Израильская компания создала самую дорогую в мире защитную маску. Ее стоимость достигает 1,5 миллиона долларов.
- Конструкцию, в которую можно вставить одноразовый респиратор, украшает 250 граммов чистого золота и более 3,5 тысячи черных и белых бриллиантов.
- Имени заказчика производители не разглашают, однако известно, что это бизнесмен из Лос-Анджелеса. Он договорился о производстве самой дорогой в мире маски, чтобы поддержать израильскую компанию, где работает 1,5 сотни человек, во время пандемии.
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