В Европе намекают, что демократам нужно что-то решать с их кандидатом на ноябрьских выборах.

Провальное выступление Джо Байдена в теледебатах с Дональдом Трампом не только шокировало его политических соратников внутри США, но также потрясло союзников Америки за рубежом. Об этом пишет Bloomberg.

Издание приводит высказывания нескольких иностранных политиков, которые прокомментировали провал действующего главы США, которого считали последней надеждой на спасение мира от Трампа.

Так, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнил Байдена с последним "хорошим" императором Древнего Рима Марком Аврелием, который в последние годы своей жизни принял неверное решение, приведшее к гражданской войне.

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"Важно управлять своей поездкой в закат", — написал Сикорский в Твиттере.

Премьер-министр Польши Дональд Туск тоже оказался не в восторге от провала Байдена. По его словам, у демократов США "определенно есть проблема" с кандидатом на осенних выборах.

"Я боялся этого, в том смысле, что следовало ожидать — в прямой конфронтации, в дебатах, президенту Байдену будет нелегко", — сказал Туск.

Лидер британских лейбористов Кейр Стармер, которого считают потенциально следующим премьер-министром Британии, отказался давать публичную оценку провалу Байдена. Однако в частном порядке представители лейбористов заявили изданию, что американские дебаты вызвали у них тревогу. По словам одного из них, они предпочитают, чтобы США возглавил президент-демократ, что теперь кажется менее вероятным.

Провал Байдена на дебатах с Трампом: последние новости

Как писал УНИАН, демократы в США заговорили о замене Байдена на выборах после провальных дебатов. Выступление Байдена вызвало сомнения в его способности вести активную и конкурентную предвыборную кампанию.

Тем не менее Байден не намерен снимать свою кандидатуру после неудачных дебатов. Такую возможность опроверг и сам президент США, и представитель его предвыборного штаба.

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