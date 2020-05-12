Politico: Появление вакцины от коронавируса станет еще большим вызовом

Разработать эффективный препарат для профилактики COVID-19 - это только пол дела нужно еще как-то безопасно доставить миллионы доз в клиники.

Удовлетворение огромного спроса на эффективную вакцину против коронавируса будет требовать координации исторических масштабов со стороны ученых, фармакологических компаний и правительств. Но национальные сети обеспечения даже близко не готовы к чему-то подобному.

Об этом пишет Politico, добавив, что США уже сейчас не могут справиться с нехваткой специальных сосудов, которые используют для хранения любой вакцины. Производство и доставка миллионов доз также требует чрезвычайно больших количеств пробок, которые производят всего несколько компаний в мире.

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А еще будут нужны иглы, шприцы и морозильники. Низкие запасы любого из этих компонентов могут сильно замедлить будущие кампании по вакцинации не меньше, чем недостаток ключевых химикатов задержал масштабное тестирование на коронавирус.

Массивные производственные усилия уже наращиваются для изготовления сотен миллионов доз перспективных вакцин, которые сейчас находятся на завершающих стадиях испытаний. Ученые и правительства надеются, что хотя бы одна из них действительно окажется безопасной и эффективной. Эти усилия могут посоревноваться с масштабной национальной кампанией по вакцинации детей против полиомиелита за 1950-е годы.

"Наверное, самым большим вызовом будет расширение масштабов реальной вакцины. Одно дело иметь образцы для клинических испытаний и материалы в лабораторных количествах. А совсем другой вызов —это эффективное наращивание количества этих материалов", - сказал эксперт фармакологии и исполнительный директор компании ZEDPharma Джордж Зорич.

Потенциальным осложнением может стать еще и то, что США пытаются разобраться с проблемой самостоятельно. Администрация отвергла все международное сотрудничество, которое продвигает ВОЗ. В это время президент Дональд Трамп готовится к выборам, которые придут ноябре я могут стать референдумом на тему его реакции на коронавирус. Правительство уже пытается избежать дорогостоящих подводных камней, которые навредили разработке вакцин от новых угроз, таких как вирусы Зика и эбола.

Директор национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи указал на эти вызовы во время выступления в феврале. Крупные производители лекарств могли "прогореть" в прошлых гонках за вакциной в разгар кризисов наподобие эпидемии эболы. Они тратили миллионы долларов на запуск производства, хотя их продукцию могли никогда не использовать.

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"Вы инвестируете сотни и сотни миллионов долларов в массовое производство чего-то, что, как вы надеетесь, может сработать. В этом главная проблема. Будет очень не просто уговорить большую компанию сделать это", - сказал Фаучи.

На этот раз правительство выделило почти миллиард долларов на две экспериментальные вакцины, которые сейчас проходят испытания на людях. Часть этих денег пойдет на производство обеих вакцин с надеждой на то, что хотя бы одна из них сработает. Именно создание эффективной вакцины за год будет беспрецедентным достижением, поскольку пока рекорд — 4 года. В придачу к этому всему, хоть вакцины и ранее разрабатывались против ряда других вирусов, никто никогда не создавал вакцину против коронавируса.

А потом будет нужно обеспечение, чтобы упаковать и доставить сам препарат. Каждой дозе нужен флакон, пробка, крышка, упаковка, которые будут поддерживать ее стабильность во время доставки. И если стекло, которое используют для производства флаконов, никак не влияет на вакцину, то пробка — совсем другое дело. Производителям нужно выбрать правильный материал: обычно резину или латекс, — который не будет взаимодействовать с чувствительными химическими соединениями внутри флакона.

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И в случае флакона, и в случае пробки, производитель вакцины не может просто немного изменить продукт или выбрать другого поставщика. Обычно требуется утверждение этих изменений со стороны Управления по продовольствию и медикаментам США. Поэтому быстрое решение проблемы недостатка обеспечения становится очень маловероятным. В декабре 2017 года ведомство создало проект инструкции, согласно которой некоторые изменения производители могут включать в свои ежегодные отчеты и не ждать их одобрения. Этот проект пока не утвердили как политику. Но способность изменять продукт может быть критически важной в то время, как весь мир готовится к появлению потенциальной вакцины от коронавируса. Производством пробок в мире занимается не так много компаний. В Пенсильвании компания под названием West Pharmaceutical Services - одна из главных игроков, которая производит миллионы единиц ежедневно на 25 заводах во всем мире. Другой крупный производитель — компания Schott — базируется в Германии.

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Обе компании также делают стеклянные флаконы, хотя на этом рынке конкуренция немного больше как все США, так и глобально. По словам Зорича, Индия — крупнейший производитель. Но нехватка медицинского стекла стала проблемой еще до пандемии COVID-19 в начале этого года. Как писал аналитик Виджей Кумар, корень проблемы был в недостатке песка. Пустынный песок слишком гладкий для использования в производстве. А тот, который можно было бы брать из карьеров и речного дна, не просто достать из-за законов в сфере охраны окружающей среды и других ограничений. Проблема нехватки флаконов может задеть не только потенциальную вакцину от коронавирус, но и другие препараты, остро необходимые больницам.