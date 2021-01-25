Новый президент США отменил указ своего предшественника об открытии с 26 января границ для туристов из ЕС и ряда других стран.

Новый президент США Джо Байден возобновил сегодня, 25 января, ограничения на въезд в Соединенные Штаты для иностранцев, побывавших в Бразилии, Ирландии, Великобритании и большинстве стран Европы.

Читайте такжеВ Португалии переизбрали президентаОб этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя Белого дома.

Кроме того, Байден намерен наложить запрет на въезд для тех, кто недавно посещал Южно-Африканскую Республику.

Что этому предшествовало

Дональд Трамп подписал указ об отмене ограничений на въезд жителей стран Шенгенской зоны, Ирландии, Великобритании и Бразилии еще 18 января. Документ должен был вступить в силу 26 января. С этого же дня начало бы действовать новое требование для въезда в США - обязательный отрицательный тест для всех путешествующих.

Однако вскоре после объявления этого решения пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что его администрация «не намерена отменять» ограничения на международные поездки, введенные с марта 2020 года. У Байдена объяснили, что эти ограничения останутся в силе в связи с выявлением случаев новых мутаций и увеличением заражений коронавирусом.

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Автор: Тамара Отовская