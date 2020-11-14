Также французам напомнили, что последующие дни "являются решающими" в борьбе с эпидемией и призвали соблюдать все меры безопасности и ограничения.

В правительстве Франции готовятся к тому, что коронавирусные ограничения в стране могут продлиться и до лета 2021 года.

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Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление премьер-министра Жана Кастекса.

По его словам, стратегия борьбы с вирусом, которую правительство анонсировало до конца 2020 года, вероятно будет продолжаться вплоть до лета 2021 года.

"Пока у нас нет вакцины - мы должны дать какие-то перспективы того, какими будут правила игры", - отметил Жан Кастекс.

Что касается ближайшей перспективы - определенные послабления возможны, если тенденция к убыванию количества заражений продолжится.

"Что точно понятно - празднование и собрание нельзя будет разрешить еще долго. Так же бары и рестораны, которые также часто становятся очагами заражения, нельзя открывать раньше чем 1 декабря - в отличие от, например, магазинов игрушек", - отметил премьер.

Он вспомнил позитивные новости от разработчиков вакцин BioNTech i Pfizer, при том, что на финальных этапах исследования есть и другие вакцины, и выразил надежду, что время появления эффективной вакцины от коронавируса приближается.

"В то же время, я боюсь того, что недостаточно французов согласятся вакцинироваться", - добавил Кастекс.

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил французам, что следующие дни "являются решающими" в борьбе с эпидемией и призвал соблюдать все меры безопасности и ограничения.

Напомним, уже 15 дней во Франции действует жесткий общий карантин - людям разрешено выходить из дома только по уважительной причине, а рестораны, непродуктовые магазины и культурные заведения вынуждены были закрыться.

В последние дни ежедневный прирост больных существенно спадает. После рекордных 60 тысяч заражений за сутки в начале ноября, сейчас показатели снизились до 20-30 тысяч. Если в некоторых регионах, как восточном Овернь-Рона-Альпы, ситуация остается тревожной, в столичном Иль-де-Франс количество заболевших начало снижаться.

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Автор: УНИАН