Президент страны сообщила, что первая партия прививок от COVAX прибыла вчера.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что ее страна первой в Европе получит партию прививок от COVID-19 в рамках глобальной программы COVAX.

Как пишет RFERL об этом она написала на своей странице в Twitter. Первая партия вакцин, которую получил Кишинев, насчитывает 14,4 тысяч доз. Они были доставлены вчера. Санду поблагодарила Германию и другие страны ЕС, а также США, Великобританию, Канаду, Японию и Еврокомиссию за "проявленную солидарность".

Читайте такжеВ Украине умерли 89% пациентов с COVID-19, находившихся на ИВЛ – исследованиеВчера, 4 марта, в ВОЗ сообщили, что Молдова получит через программу COVAX достаточно доз, чтобы сделать прививку от коронавируса 1,7 миллиона человек. Это примерно половина населения страны.

RFERL напоминает, что Молдова длительное время не могла соблюсти доступ к вакцинам от COVID-19 и приветствовала пожертвования. На прошлой неделе Румыния передала стране 21,6 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Таким образом, одна из беднейших стран Европы смогла начать кампанию вакцинации.

В декабре румынский президент Клаус Йоханнис пообещал передать Молдове 200 тысяч доз вакцины, которые его страна получит по квоте от Евросоюза. Кишинев зафиксировал более 191 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 4 тысяч человек в Молдове умерли от COVID-19.

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Перевод: Лесь Дымань