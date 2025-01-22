Российский диктатор обсудил с Си войну в Украине и отношения обеих стран с США.

Китайский лидер Си Цзиньпин и российский диктатор Путин провели телефонный разговор, в ходе которого объявили об углублении сотрудничества между своими странами.

Углубление коснется политической, экономической и энергетической сфер, указывают аналитики Института по изучению войны (ISW) в свежем обзоре. "Путин и Си повторили шаблонные нарративы, подчеркивая усиление внешнеполитического, энергетического и экономического сотрудничества между Россией и КНР", - говорится в анализе.

Аналитики Института добавили, что помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что российский диктатор обсудил с Си также войну в Украине и отношения обеих стран с США, хотя эти темы не были упомянуты в официальном пресс-релизе Кремля.

Видео дня

По словам Ушакова, Си Цзиньпин также рассказал Путину о чем говорил с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Дональд Трамп провел телефонный диалог с Си Цзиньпином 17 января.

Разговор Путина и Си

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Этот разговор состоялся через 4 дня после того, как китайский лидер поговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Си Цзиньпин в разговоре с Путиным заявил о "готовности в 2025 году вывести отношения Китая и России на новую высоту, противостоять внешней неопределенности". А Путин заявил, что "совместная работа РФ и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах".

Вас также могут заинтересовать новости: