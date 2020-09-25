Во времена шпионажа через социальные сети бездумные сообщения - это угроза для безопасности.

Пришло время вернуть старое британское предостережение времен Второй мировой войны: "Никогда не знаешь, кто тебя слушает. Бездумная болтовня стоит жизни".

Читайте такжеFacebook и Twitter против Трампа: в соцсетях обвинили президента США в дезинформации относительно коронавирусаЭтот лозунг вернул себе свою ценность в эру социальных сетей. Бездумная болтовня онлайн не обязательно будет стоить кому-то жизни. Но вместе с тем она имеют потенциал подорвать национальную безопасность целых стран, - пишет на страницах Politico глава проекта Modern Deterrence в Королевском Объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Элизабет Броу. Когда речь идет о страницах миллионов людей, Китай начинает "прислушиваться".

В эру Facebook все привыкли публиковать интимные детали из своей жизни в сети. Мы делимся фото наших детей, наших мужей и жен, так же как и своими собственныеми. Даже Иванке Трамп, занимающей должность советника президента США и имеющей доступ к государственным тайнам, стоило подумать дважды в прошлом году, прежде чем опубликовать в социальной сети фото своей семьи с поздравлениями американцев с Днем Благодарения.

Важно помнить, что то, как мы делимся информацией, - не такой невинный процесс, как нам кажется. В начале сентября американский профессор Крис Болдинг, который до 2018 года преподавал в Пекинском университете, сделал страшное открытие. Он обнаружил, что китайская компания, тесно связанная с Компартией Китая, массово собирает личные данные. Фирма под названием Zhenhua Data прочесывала интернет и скачивала информацию о разных интересных людях. Всего она собрала данные о по меньшей мере 2,4 миллионах пользователей.

Болдинг получил эту огромную кучу личных данных от источника с доступом к системам Zhenhua Data. Депозитарий назывался "База данных о ключевых зарубежных лицах". Он включал информацию о людях, одни из которых были очень известными, а другие нет. Среди заметных имен были премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава правительства Индии Нарендра Моди и другие политики со всего мира, а также члены их семей. Кроме того, в базе данных были имена бизнес-лидеров, музыкантов вроде певицы Натали Имбрулии, военных офицеров, дипломатов, ученых, журналистов и юристов.

Читайте такжеThe Economist: Социальные сети уничтожают доказательства военных преступленийВ базе данных были "биографии и послужные списки капитанов авианосцев и перспективных офицеров ВМС США, семейные древа иностранных лидеров включительно со всеми родственниками и детьми". Используя открытые источники, Zhenhua Data смогла собрать информацию о датах рождения, адресах, семейном положении и политических взглядах миллионов людей на Западе. Компания также узнала все об их детях и семьях.

Неудивительно, что это вызвало тревогу во многих местах. Например, в Италии, 4,5 тысячи граждан которой попали в каталог Zhenhua Data, парламент запустил специальное расследование.

"Ради справедливости стоит отметить, что западные фирмы тоже все время собирают информацию об интернет-пользователях (для этого и существуют cookies). Разница лишь в том, что они обычно не отдают эти данные репрессивным правительствам", - замечает автор.

Зато крупнейший клиент Zhenhua Data - это "Народно-освободительная армия" и Коммунистическая партия Китая. Эксперты говорят, что Пекин фактически отдал подрядчикам работу по сбору big-data. Детали, собранные в больших базах данных, могут быть использованы для шантажа. Как и любая разведывательная информация, они могут быть использованы для лучшего понимания, как люди на Западе живут и принимают ежедневные решения. И они могут помочь построить глубокую картинку общественной жизни в наших обществах, включая выявление их слабых точек.

Читайте такжеNewsweek: Вторая Холодная война между Западом и Россией будет продолжаться 40 летОфицер разведки Австралии сказал газете Financial Review, что китайская база данных "представляет собой глобальную систему массового слежения беспрецедентных масштабов". К сожалению, мы сами делаем работу Пекина чрезвычайно легкой. Один из столпов либеральной демократии-это свобода слова. Но многие относятся к этому праву как к свободе болтовни. Никакие детали, никакие мысли не могут быть настолько важными, чтобы ими кто-то не вздумал поделиться в киберпространстве. В прошлом году люди по всему миру в среднем проводили 144 минуты в социальных сетях. Хотя в 2012 году это время составляло всего 90 минут.

Автор напоминает, что агенты "Штази" во времена ГДР прилагали огромные усилия, чтобы завербовать немцев, которые могли бы достать информацию о мыслях и привычках людей.

"Сегодня всю эту информацию мы просто публикуем в сети. Поэтому нашим врагам не нужны армии шпионов", - замечает автор.

Исполнительный директор компании Zhenhua Data Вонг Сюфэн называл манипуляцию общественным мнением формой гибридной войны. Пекин уже прибегает к агрессии нетрадиционными методами, пытаясь подорвать общество в других странах. Он устраивает кибератаки, проводит кампании по дезинформации и использует агрессивные бизнес-практики, предоставляя, например, огромные субсидии китайским фирмам, чтобы они могли победить западных конкурентов.

"Если мы хотим защитить свой образ жизни, нужно сделать так, чтобы нашим врагам было труднее его подорвать", - считает автор.

Читайте такжеThe Guardian: MI5 и MI6 провалили борьбу с РоссиейБроу считает, что нужно научить общество противостоять новым формам иностранного вмешательства. Например, можно научиться, что делать в случае кибератаки против электросетей или отличать настоящие новости от дезинформации. Кроме того, нужно перестать вести себя бездумно в социальных сетях. Хватит писать туда о своих детях или романтических приключениях. Лучше делиться этой информацией со своими друзьями в личном порядке.

"Не нужно говорить всему миру, где вы или какую политку поддерживаете. Людям в ваших социальных сетях не так интересно, где вы, как вам кажется. А вот Вонгу Сюфэну и правительству Китая это интереснее, чем вы можете себе представить", - говорится в статье.

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Перевод: Лесь Дымань