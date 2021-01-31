Протестующие в масках, однако нарушают правила, запрещающие публичные собрания.

В столице Венгрии Будапеште продолжается акция протеста против карантинных ограничений.

Читайте такжеНемецкие военные помогут Португалии бороться с коронавирусомОб этом сообщает Reuters.

Среди протестующих - работники ресторанной отрасли. Отмечается, что по крайней мере 100 ресторанов планируют возобновить работу, несмотря на повышение штрафов за нарушение карантинных ограничений.

"Нам надоело массовое уничтожение предприятий", - заявили организаторы акции протеста.

Протестующие в масках, но нарушают правила, запрещающие публичные собрания.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что может начать ослабление мер только в том случае, если количество случаев инфицирования Covid-19 упадет или же возрастет количество вакцинированных граждан.

По данным сайта Worldometers, Венгрия находится на 39-м месте по количеству выявленных случаев Covid-19. С начала карантина инфицировано 909 364 лиц, из которых 12 374 случаев летальные.

Что этому предшествовало

Правительство Венгрии продолжило частичный локдаун.

В стране продолжаются ограничения на работу отелей и ресторанов, еду разрешается заказывать только навынос.

Также остается комендантский час с восьми вечера до пяти утра.

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Автор: УНИАН