В столице Венгрии Будапеште продолжается акция протеста против карантинных ограничений.
Читайте такжеНемецкие военные помогут Португалии бороться с коронавирусомОб этом сообщает Reuters.
Среди протестующих - работники ресторанной отрасли. Отмечается, что по крайней мере 100 ресторанов планируют возобновить работу, несмотря на повышение штрафов за нарушение карантинных ограничений.
"Нам надоело массовое уничтожение предприятий", - заявили организаторы акции протеста.
Протестующие в масках, но нарушают правила, запрещающие публичные собрания.
Правительство премьер-министра Виктора Орбана заявило, что может начать ослабление мер только в том случае, если количество случаев инфицирования Covid-19 упадет или же возрастет количество вакцинированных граждан.
По данным сайта Worldometers, Венгрия находится на 39-м месте по количеству выявленных случаев Covid-19. С начала карантина инфицировано 909 364 лиц, из которых 12 374 случаев летальные.
Что этому предшествовало
- Правительство Венгрии продолжило частичный локдаун.
- В стране продолжаются ограничения на работу отелей и ресторанов, еду разрешается заказывать только навынос.
- Также остается комендантский час с восьми вечера до пяти утра.
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