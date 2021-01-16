Для обеспечения безопасности на инаугурации избранного президента Джо Байдена в Вашингтон перебросят около 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США.
Читайте такжеФБР предупредило об угрозе насилия перед инаугурацией БайденаОб этом сообщила пресс-служба Нацгвардии. «Министерство обороны дало согласие предоставить до 25 тыс. военнослужащих для поддержки обеспечения безопасности во время инаугурации избранного президента»,— сообщается в Twitter Нацгвардии, передает kommersant. Военнослужащие, отправленные из всех 50 штатов, «будут размещены вокруг города для защиты столицы».
Из-за опасений новых беспорядков Вашингтон будут охранять до 21 тыс. бойцов Нацгвардии, на инаугурации Дональда Трампа в 2016 году их было 8 тыс.
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