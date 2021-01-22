За инаугурацией Байдена 20 января в прямом эфире на шести основных телеканалах следили 39,87 млн человек.

Новоизбранный президент США Джо Байден обошел 45-го президента Дональда Трампа по числу телезрителей, которые смотрели церемонию инаугурации.

Читайте такжеДжо Байден принял присягу президента США (фото, видео)Как сообщает Variety со ссылкой на данные компании Nielsen, по подсчетам, за инаугурацией Байдена 20 января в прямом эфире на шести основных телеканалах следили 39,87 млн человек, а в январе 2017 за церемонией с участием Дональда Трампа - 38,35 млн. Это примерно на 4% больше.

В частности, по данным Nielsen, на CNN трансляцию смотрело около 9,9 млн зрителей, на ABC News - 7,66 млн, на NBC News - 6,89 млн, на MSNBC - 6,53 млн, на CBS News - 6,07 млн, Fox News Channel - 2,74 млн. При этом аудитория CNN в 2017 году была 3,375 млн, а аудитория Fox News Channel - 11,76 млн.

Издание отмечает, что цифры являются предварительными и могут измениться после того, как Nielsen сведет в таблицу более широкого спектра источников просмотра.

Инаугурация Байдена

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Автор: УНИАН