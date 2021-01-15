Инаугурация Джо Байдена назначена на 20 января в 12:00 по местному времени.

Сенат США может начать рассмотрение импичмента действующему американскому президенту Дональду Трампу в день инаугурации Джо Байдена.

Это может произойти через час после того, как Байден будет приведен к присяге, сообщает издание Politico.

Инаугурация Байдена назначена на 20 января в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву), а рассмотрение вопроса об импичменте Трампу может начаться уже в 13:00.

"Суд над Трампом по обвинению в "подстрекательстве к восстанию" начнется в 13:00 20 января - всего через час после того, как Байден будет приведен к присяге и Трамп станет бывшим президентом, при условии, что статьи поступят к 19 января" -, сказано в сообщении.

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Импичмент Трампа: что известно

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента.

В свою очередь Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

11 января представители демократического большинства в Палате представителей США представили проект резолюции об импичменте Трампу за " подстрекательство к мятежу".

Трамп считает инициированный Демократической партией против него импичмент крупнейшей "охотой на ведьм" в истории политики.

13 января Палата представителей Конгресса США во второй раз объявила импичмент президенту США Дональду Трампу.

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Автор: Олег Давыгора