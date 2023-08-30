Франция публично осудила переворот в Габоне.

С 2020 года в семи странах Западной и Центральной Африки произошли государственные перевороты, в частности, Мали, Гвинее, Буркина-Фасо, Чаде и недавно в Нигере. Габон, вероятно, стал восьмой страной в этом списке.

Как пишут Reuters и The Independent, утром в среду, 30 августа, в столице Габона Либревиле произошла стрельба. Около 12 габонских солдат, назвавших себя Комитетом по переходу и восстановлению учреждений, захватили трансляцию национального телеканала, чтобы объявить, что теперь они представляют все силы безопасности и обороны Габона. Военные заявили, что "все учреждения Республики" распущены, а третий раз избранный президент Али Бонго взят под домашний арест. Офицеры также утверждали, что страна столкнулась с "острым институциональным, политическим, экономическим и социальным кризисом". По их словам, все границы Габона закрыты до дальнейшего уведомления.

В другом заявлении офицеры объявили, что помимо Али Бонго задержали также его сына президента Нуреддина Бонго Валентина и других – за коррупцию и государственную измену.

Видео дня

Reuters отмечает, что неясно, кто руководил переворотом, но по телевидению был показан человек в униформе и зеленом берете, которого солдаты держали наверху и кричали "Олигуи, президент" (вероятно, речь идет о Брисе Олигуи Нгему, главе Республиканской гвардии Габона). По информации издания, после непродолжительной стрельбы и объявления военных на улицах Либревиля начались празднования.

Переворот произошел вскоре после объявления результатов последних президентских выборов, победителем которых был назван действующий президент Али Бонго, занимающий этот пост с момента смерти своего отца Омара Банго, правившего страной 42 года, в 2009 году.

Реакция Франции на переворот в Габоне

Франция, войска которой размещены в африканской стране, и компании которой занимаются добычей нефти и полезных ископаемых в Габоне, осудила переворот.

"Мы осуждаем военный переворот и напоминаем о нашей приверженности свободным и прозрачным выборам", – заявил представитель французского правительства Оливье Веран.

Выборы в Габоне

Последние полвека в Габоне, бывшей французской колонии, у власти остается семья Бонго. Прошлые выборы, на которых одержал победу Али Бонго, сопровождались беспорядками. В 2019 году была предпринята попытка государственного переворота, которая, однако, не увенчалась успехом.

26 августа в Габоне состоялись очередные президентские выборы. Из-за отсутствия международных наблюдателей у оппозиции возникли опасения по поводу прозрачности избирательного процесса. Кампания Бонго отвергла обвинения в любых нарушениях на выборах. Объявление их результатов должно было состояться в субботу, однако оно было отсрочено из-за обвинений оппозиции в возможных фальсификациях.

30 августа председатель Избирательной комиссии Мишель Стефан Бонда заявил, что действующий президент Али Бонго в очередной раз выиграл президентские выборы, набрав 64,27% голосов, в то время как его соперник Альберт Ондо Осса получил 30,77% голосов. Вскоре после этого начался государственный переворот.

Переворот в Нигере - что надо знать

В конце июля военный переворот произошел в Нигере. Хунта объявила, что разрывает соглашения о присутствии французских военных. Франция, имеющая свои военные базы на территории Нигера, отказалась вывести войска по требованию лидеров хунты, однако начала эвакуацию своих граждан из страны с 1 августа.

Помимо Франции, имеющей около 1500 военных в Нигере, свои военные контингенты в стране размещают США, Германия и Италия.

Военная хунта в Нигере разрывает и дипломатические связи с Францией. На этой неделе хунта выдвинула требование к послу Франции покинуть страну и дала ему на это 48 часов, французский МИД назвал такое требование ничтожным.

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