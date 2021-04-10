Восемь украинок полетели домой сразу после фотосессии еще до приезда полиции.

В Дубае недавно задержали около 40 человек за съемки видеоролика, в котором обнаженные девушки стоят на балконе одного из небоскребов города.

Среди задержанных оказалось 12 украинок: для них все может обойтись просто штрафом и скоро девушки должны вернуться в Украину, а некоторым повезло не попасть в тюрьму и они уже в Киеве. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Журналисты уже несколько дней пытаются связаться с участницами скандальной фотосессии: те, кто вернулся в Украину, говорить не хотят и просят не называть их имена. Восемь украинок полетели домой сразу после фотосессии еще до приезда полиции.

О таких турах выходного дня рассказал бизнесмен родом из Швейцарии Стефан Клавель, который живет в Эмиратах и в Украине. Он утверждает, что знаком и с вероятным организатором скандальной фотосессии Виталием Гречиным, и с пятью девушками, которых арестовали.

Стефан рассказывает, что такие туры проводят ради отдыха и развлечений, а то, что на этот раз там было много девушек, якобы просто совпадение. Он говорит, что на фото есть юристки, студентки, визажистки и бизнеследи. За такие откровенные фотосессии им платят от 200 до 500 евро.

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Автор: Олег Давыгора