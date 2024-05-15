Отмечается. что этот единственный комментарий предполагает чрезвычайно высокую степень возможностей искусственного интеллекта.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл оценил летные испытания между самолетом X-62A VISTA, которым автономно управлял искусственный интеллект, и пилотируемым истребителем F-16. Он находился в кабине самолета, пилотируемого ИИ. Как пишет Business Insider, по его словам, это "был примерно равный бой".

"Мастерство пилотов действительно важно. Мы столкнулись с пилотом, у которого было две или три тысячи часов опыта. Он был очень хорош. Это был примерно равный бой", - заявил Кендалл на выставке ИИ, организованной Проектом специальных конкурентных исследований в Вашингтоне.

Отмечается, что такое заявление может показаться относительно простым сравнением, но этот единственный комментарий предполагает чрезвычайно высокую степень возможностей ИИ.

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"Пилоты-истребители ВВС оптимально налетают на своих самолетах от 200 до 250 часов в год, и данные цифры могут быть сокращены по ряду причин. Это означает, что пилот с налетом 2000-3000 часов имеет стаж от 10 до 15 лет, а то и больше", - указывается в публикации.

В 2014 году ВВС сообщили, что только около 300 пилотов в мире налетали более 3000 часов на F-16 с момента его поступления на вооружение в 1978 году. Другими словами, Кендалл считает, что ИИ, пилотирующий F-16, примерно сопоставим по навыкам воздушного боя с некоторыми из самых опытных и способных авиаторов США.

F-16 против X-62A - первый в истории "воздушный бой"

Как писал УНИАН, в США провели испытания между модифицированным F-16 под управлением ИИ (X-62A) и бортом с пилотом.Чиновники США заявили, что противостояние прошло успешно.

Позже стало известно, что испытания были действительно напряженными, самолеты летали агрессивно и на больших скоростях.

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