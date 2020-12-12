Конституционный суд Австрии признал запрет на эвтаназию тяжелобольных пациентов в стране неконституционным и постановил отменить его в 2021 году.
Об этом сообщает The Local.
Среди истцов – двое тяжелобольных австрийцев и один врач.
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"Решение сознательно покончить с жизнью должно уважаться законодателем", – заявил журналистам председатель суда Кристоф Грабенвартер, подчеркнув, что выбор должен быть свободным, "без какого-либо внешнего воздействия".
На сегодня помощь в ускорении смерти наказывается в стране лишением свободы до 5 лет. За запрет эвтаназии выступает правящая коалиция Австрии. Парламентарии объясняют позицию "потенциальными злоупотреблениями" в случае легализации.
Сторонники же наоборот утверждают, что запрет посягает на свободу вероисповедания в той мере, в какой он поддержан христианскими этическими взглядами.
Эвтаназия легальна в Нидерландах и Бельгии, но традиционно католические государства, такие как Ирландия и Польша, выступают против.
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