Франция, как бывшая колониальная держава региона, долгое время играла ведущую роль в команде Запада в Сахеле, а США играли непривычную роль дублера.

США по-прежнему отказываются называть военный переворот (мятеж, путч, свержение), который произошел два месяца назад в Нигере, "переворотом".

Это потому, что этот ярлык по закону потребует от Америки прекратить военное сотрудничество со страной, расположенной в африканском регионе Сахеля, которая стала площадкой для террористов-джихадистов и российских наемников, пишет Bloomberg.

Хунта свергла демократически избранного лидера и бывшего любимца американской дипломатии Мохамеда Базума, который сейчас находится под домашним арестом. Но есть и скрытые соображения по поводу американского государственного управления.

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Франция, как бывшая колониальная держава региона, долгое время играла ведущую роль в команде Запада в Сахеле, а США играли непривычную роль дублера. Однако, с точки зрения Вашингтона, вывод французов представляет собой возможность прояснить три аспекта американской большой стратегии.

Во-первых, несмотря на появление в это время геополитической конфронтации между демократиями и автократиями, "Запад" на самом деле не является чем-то особенным. Франция и США являются отдельными игроками с разными интересами и средствами. В Сахеле Францию ненавидят, тогда как США просто не доверяют. Таким образом, американцам не нужно чувствовать себя обязанными следовать тому, что делают французы.

Цинично, российские наемники из "Группы Вагнера" ретранслируют эту версию, проникая в регион, делая ставку на то, что африканцы не заметят неоимпериалистическую агрессивную войну Москвы против Украины. Если говорить упрощенно, то геополитический эффект переворотов в Сахеле состоит в том, чтобы вывести французов и ввести в страну русских, оставив при этом террористов праздновать хаос.

Такое стечение обстоятельств подчеркивает второй момент современной внешней политики США и международных отношений в целом: реализм преобладает над идеализмом. Администрация Байдена поначалу была смелой идеалисткой, заявлявшей, что возглавит свободный мир против тиранов. Однако после нападения России на Украину в 2022 году выяснилось, что этот шаг не работает для стран так называемого Глобального Юга, включая Африку. В качестве тем для разговора власть и порядок работают лучше.

Отсюда и план Б Байдена, который представляет собой возврат к историческим средствам силовой политики. Этот переход к реальной политике объясняет, например, почему Байден рассматривает гарантии безопасности для Саудовской Аравии, автократической монархии. Цель состоит в том, чтобы не допустить китайцев и русских, оставить израильтян в стороне, а иранцев, саудовцев и других быть послушными.

Следует признать, что в котле человеческих страданий, которым является Сахель, наведение даже минимального порядка будет непростой задачей. В Нигере у США имеется чуть более 1000 военнослужащих и современная база дронов. Остается только догадываться, смогут ли эти силы сдержать местные отделения Аль-Каиды и Исламского государства, а также наемников Вагнера.

Но, возможно, стоит попробовать. И это затрагивает третий элемент большой американской стратегии, поставленной на карту в Нигере. Это отражено в дебатах в Вашингтоне между интернационалистами, которые считают, что США должны продолжать играть роль доброжелательного гегемона в мировых делах, и неоизоляционистами, которые считают, что Америке следует сократить расходы. "Активаторы" останутся в Нигере, "сдерживающие" уедут.

Ситуация в Нигере - последние новости

Эти вопросы, стоящие перед президентом США Джо Байденом, стали еще более актуальными на этой неделе после того, как его французский коллега Эммануэль Макрон объявил по телевидению, что он выведет примерно 1500 французских солдат, дислоцированных в Нигере, а также французского посла.

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