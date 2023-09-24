Президент Франции сказал, что он по-прежнему считает демократически избранного президента Нигера Мохаммеда Базума законным лидером страны.

Франция выведет своих солдат из Нигера после июльского переворота в этой западноафриканской стране. Об этом заявил в воскресенье президент Эммануэль Макрон.

Как пишет Reuters, Макрон заявил, что к концу года будет выведено 1500 солдат. Он подчеркнул, что Франция не хочет "быть заложницей путчистов".

Президент Франции отказался признать хунту законной властью в Нигере, но заявил, что Париж будет координировать вывод войск с лидерами путча.

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"Мы будем консультироваться с путчистами, потому что мы хотим, чтобы все было упорядочено", - заявил Макрон в интервью французским телеканалам TF1 и France 2.

Посол Франции также был отозван и вернется в Париж в ближайшие несколько часов, добавил Макрон.

Президент Франции также сказал, что он по-прежнему считает демократически избранного президента Нигера Мохаммеда Базума, находящегося в настоящее время в плену у лидеров переворота, законным лидером этой страны и проинформировал его о своем решении.

Ослабление влияния Франции в Африке

Это нанесет огромный удар по французскому влиянию и операциям по борьбе с повстанцами в Сахельском регионе, отмечает Reuters. Французское влияние на свои бывшие колонии в Западной Африке в последние годы ослабло, одновременно с ростом озлобленности. Ее силы были изгнаны из соседних Мали и Буркина-Фасо после переворотов в этих странах, что снизило ее роль в общерегиональной борьбе против исламистских повстанцев.

Уход Франции из Нигера, который произошел после нескольких недель давления со стороны хунты, вероятно, усилит обеспокоенность Запада по поводу расширения влияния России в Африке. Российские террористы из ЧВК "Вагнера" уже присутствуют в соседнем с Нигером Мали.

До переворота Нигер оставался ключевым партнером в сфере безопасности Франции и США, которые использовали его в качестве базы для борьбы с исламистским повстанческим движением в более широком регионе Сахеля в Западной и Центральной Африке.

Расширение присутствия России

Военная база Франции в столице Нигера Ниамее стала эпицентром антифранцузских протестов после государственного переворота 26 июля.

Группы лиц регулярно собирались на улице, чтобы призвать к выводу французских войск, дислоцированных в столице. В сентябре тысячи людей выступили против Франции, перерезав горло козлу, одетому во французские цвета и несущему гробы, задрапированные французскими флагами.

Демонстранты, поддерживающие военную хунту в Ниамее, размахивали российскими флагами, усиливая опасения западных стран по поводу того, что Нигер может последовать примеру Мали и заменить свои войска боевиками "Вагнера".

Российские террористы ЧВК "Вагнера" также активно работают в Центральноафриканской Республике и Ливии. Также сообщается об их присутствии в Судане, хотя там это отрицают.

Французские атомные электростанции получают небольшое количество - менее 10% - урана из Нигера, а французская государственная компания Orano эксплуатирует шахту на севере Нигера.

Переворот в Нигере - что известно

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Нигере произошел военный переворот. Хунта объявила об отстранении президента этой страны Мохамеда Базума, а также объявила о разрыве соглашения о присутствии французских военных.

В ответ Париж заявил, что не признает таких решений со стороны нелегитимных властей и отказался выводить свои войска по требованию хунты.

В середине августа стало известно, что страны Западной Африки согласовали "день Д" для возможного военного вмешательства с целью восстановления демократии в Нигере, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

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