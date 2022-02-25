Сегодня пройдет голосование.

Страны Евросоюза согласовали персональные санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщил 25 февраля немецкий телеканал n-tv со ссылкой на источники в ЕС.

По его данным, речь идет о заморозке активов. Главы МИД ЕС примут формальное решение в пятницу. N-tv утверждает, что "ЕС на это уже согласился".

В Financial Times так же сообщают, что ЕС планирует заморозить счета Путина и Лаврова. Сегодня пройдет голосование.

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