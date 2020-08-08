Коронавирус наступает: в Париже введут обязательное ношение масок на улице

Маски нужно будет носить в наиболее посещаемых районах и четырех департаментах вокруг Парижа.

С понедельника, 10 августа, в некоторых округах Парижа граждан обяжут носить медицинские маски на улице.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на парижское управление полиции.

"Новые меры по борьбе с эпидемией коронавируса во французской столице вступят в силу с 8:00 понедельника и коснутся всех людей старше 11 лет. Носить маску нужно будет в районах с высокой посещаемостью и наиболее интенсивным движением транспорта. В полиции сообщили, что маски нужно будет обязательно носить на набережной Сены, канала Сан-Мартен, а также на рынках под открытым небом", - говорится в сообщении.

Кроме того, обязательный масочный режим на улице вводится в четырех департаментах вокруг Парижа: Сен-Сен-Дени, О-де-Сен, Валь-де-Марн и Валь-д'Уаз.

В сообщении полиции Парижа отмечается, что коронавирус снова стал активно циркулировать среди населения столичного региона - ежедневно фиксируется около 400 новых заболевших. Особенно высокая заболеваемость регистрируется среди молодых людей 20–30 лет.

Ранее 8 августа Figaro сообщала, что обязательный масочный режим на улицах был введен в 1,4 тысячи французских муниципалитетах, в том числе в городах Нанси, Марсель, Аяччо, Ренн, Ницца, Страсбург, Канны и других.

По информации французского Министерства здравоохранения, к 8 августа в стране выявлено почти 198 тысяч заразившихся коронавирусом. От COVID-19 умерли более 30 тысяч человек.

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