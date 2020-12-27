Карантин в стране объявили в связи с ростом числа новых случаев заражения до более 3 тысяч в сутки в течение последних нескольких дней, а также из-за опасений новой, более заразного мутации коронавируса.

В Израиле с 27 декабря вступил в силу третий общенациональный строгий двухнедельный карантин через коронавирус, раньше его вводили в апреле и сентябре нынешнего года.

Читайте такжеВ Египте горела больница для больных COVID-19, есть погибшиеОб этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на newsru.co.il.

Отмечается, что срок жесткого карантина может быть больше двух недель, если количество новых случаев заражения, которые выявляют ежедневно, не снизится до 1 тысячи.

"Генеральный директор министерства здравоохранения Хези Леви уже заявил, что жесткий карантин продлится не две, а три-четыре недели", - пишет издание.

Карантин в стране объявили в связи с ростом числа новых случаев заражения до более 3 тысяч в сутки в течение последних нескольких дней, а также из-за опасений новой, более заразного мутации коронавирус.

Согласно условиям локдауну:

В Израиле закрылись торговые предприятия, за исключением продуктовых магазинов и аптек.

Работа транспорта запланирована по обычному графику, но с карантинными ограничениями заполняемости – до 50% пассажировместимости. Так же будут работать и поезда.

Кафе и рестораны могут работать только на доставку, парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, которые ведут прием посетителей и клиентов, закрыты.

Гражданам разрешено удаляться от домов не более чем на 1 километр. Запрещено принимать гостей, посещать знакомых и родственников (в том числе в новогоднюю ночь).

По обычному расписанию продолжат работать детские сады и школы системы специального образования. Все школы и классы в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах также продолжат обучение в дни карантина.

Разрешено собираться не более 20 людям на открытом воздухе, до 10 человек – в помещении.

Во время нового карантина не будет работать программа так называемых зеленых островов, что давала путешественникам полную свободу действий в туристических районах Эйлата и Мертвого моря.

В израильской полиции заявили, что учли уроки" первых двух локдаунів. Количество блокпостов на дорогах сократили, основной акцент сделали на патрулировании и контроле над соблюдением ограничений.

Демонстрации в стране не запретили, но при условии соблюдения социальной дистанции и ношения защитных масок.

По данным американского Университета Джона Хопкинса на 27 декабря, в Израиле заразились коронавирусом 400 099 человек, из них 3 222 умерли.

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Автор: УНИАН