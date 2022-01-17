Издание допускает, что за волной панических видео может стоять российская агентура.

Десятки родителей в Швеции сообщили об устрашающих роликах в TikTok, которые начали появляться в лентах новостей их несовершеннолетних детей.

Об этом пишет Defense One.

В некоторых роликах говорили о том, что "война грядет". Другие рассказывали маленьким пользователям, что российские войска будут бомбить их страну или даже вторгаться.

Взрослые шведы оставили десятки жалоб под опросом о войне с Россией одного из пользователей Twitter. Они писали, что их дети в возрасте от 10 до 11 лет после просмотра таких роликов начали беспокоиться российской агрессией.

Когда у детей спросили, в чем дело, те рассказали о контенте в TikTok.

Кроме того, правозащитная шведская организация начала получать телефонные звонки от детей и подростков, встревоженных возможными боевыми действиями.

Читайте такжеНебо над Венгрией озарил яркий зеленый слой: видео удивительного явленияАлгоритм TikTok предусматривает еще больший показ таких роликов для пользователей, которые уже один раз их просмотрели. А это значит, что несовершеннолетние продолжат получать устрашающие видео от неизвестных, пишет издание.

В стране только 3% детей читают прессу, в то же время 30% получают информацию через TikTok.

Издание допускает, что за волной панических видео может стоять российская агентура. Информационной атаке предшествовала переброска Швецией своих войск на остров Готланд в Балтийском море.

Угроза полномасштабного нападения РФ на Украину

После провала на переговорах с США и НАТО по "гарантиям безопасности" Россия отказалась убирать свои войска с границы. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в Москве, что Россия, мол, "вынуждена" оставить свои войска возле Украины, потому что "не может мириться с вторжением НАТО".

Кроме того, в МИД РФ начали шантажировать ЕС "тяжелым сценарием" для Украины. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков утверждал, что Путину советуют "покончить" с вопросом Украины. Детали "сценария" он не стал уточнять, потому что даже это может "дестабилизировать" ситуацию.

Белый дом до сих пор не знает, что задумал Путин, однако надеется на дипломатическое урегулирование кризиса на российско-украинском приграничье.

Российские войска Путин начал стягивать до границ Украины еще весной 2021 года, ситуация обострилась в ноябре 2021 года. Западные и украинские разведданные подтверждают планы Кремля по наступлению. Для нового вторжения Россия может задействовать не менее 100 тысяч военных. Это может произойти уже зимой.

В то же время в Пентагоне отметили, что перед наступлением Россия может попытается провести на востоке Украины спецоперацию против своих же оккупационных сил, чтобы иметь повод ввести войска.

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