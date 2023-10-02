Сообщается, что поставки продолжатся.

Турецкая частная оружейная компания Canik поставила Украине более 600 единиц тяжелых пулеметов, еще больше будет поставлено в будущем.

Об этом пишет британский сайт Middle East Eye со ссылкой на источники. "Известно, что Анкара с самого начала войны в прошлом году тихо вооружала Киев беспилотниками, ракетами с лазерным наведением, защитным снаряжением и бронетехникой. Но недавно она начала поставлять тяжелые пулеметы Canik M2, которые могут использоваться как наземными войсками, так и в составе бронетехники", - говорится в сообщении.

Один из источников говорит, что в марте с Canik было подписано несколько контрактов. По словам второго, в Украину уже поствили более 600 единиц оружия для ряда служб, в том числе военной и разведывательной. "Сделка предусматривает поставку гораздо большего числа аппаратов, чем 600. В ближайшие месяцы будет отправлено еще больше", - добавил он.

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По словам эксперта, цена каждого пулемета оценивается в 15-20 тысяч долларов, что означает, что стоимость текущей поставки превышает 10 миллионов долларов.

Ранее блог Armourer Bench проанализировал снимки в сети и заявил, что в Украину поставили две модели тяжелых пулеметов M2F, которые установили на пикапах Nissan для борьбы с дронами.

Один из украинских источников сообщил, что пулеметы могут быть установлены на турецкие бронеавтомобили BMC Kirpi, полученные в прошлом году. По оценкам военного блога, Украина получила более 200 таких машин.

Помощь Украине от Турции: последние новости

Как известно, турецкие власти поддерживают территориальную целостность Украины, однако сохраняют отношения с Россиией.

Этим летом презиеднт Турции посетил Киев, где заявил, что его страна оказывает Украине помощь в политической, экономической, гуманитарной и технической сферах.

Напомним, прошлым летом украинские военнослужащие заявили, что получили партию из 50 турецких бронетранспортеров ВМС Kirpi.

Также турецкая компания Baykar, совладельцем которой является зять Реджепа Тайипа Эрдогана, дарила Украине беспилотники Bayraktar, на которые волонтеры собирали деньги.

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