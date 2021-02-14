Поездка по Великобритании-самый быстрый и дешевый маршрут, но теперь компании избегают его из-за бюрократии, связанной с таможенными и нормативными проверками.

Паромные компании, осуществляющие перевозки между Францией и Ирландией, открывают новые маршруты, чтобы избежать бюрократии и задержек, вызванных Brexit.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Компания Brittany Ferries в феврале открыла дополнительные паромные маршруты, которые соединяют Корк с Роскоффом и Росселаре с Шербуром.

Тем временем Stena Line открыла новое сообщение выходного дня между Дублином и Шербуром. Stena Line заявила, что тестирует маршрут и пытается реорганизовать свои рейсы, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Количество паромных рейсов, курсирующих между Росселаре, ближайшим портом к материковой Европы и континентом увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Проезд через Великобританию традиционно является самым быстрым и дешевым маршрутом, соединяющим Францию и Ирландию, но теперь компании избегают его из-за бюрократии, связанной с таможенными проверками и нормативными.

"Сейчас между Ирландией и Францией осуществляется почти 40 еженедельных прямых рейсов, что обеспечивает связь нашего единого рынка ЕС по морю", - написало в Твиттере посольство Ирландии в Париже.

Corsica Ferries, французско-итальянская паромная компания, будет управлять новым сообщением между Ирландией, Англией и Шербуром во Франции в связи с падением трафика в Средиземном море, вызванным пандемией, и необходимостью новых маршрутов в Ирландии.

Паром Mega Express Four прибыл в Дублин на прошлой неделе. Он будет использоваться для сообщения Ирландии с Великобританией в течение недели.

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Автор: УНИАН