Борис Джонсон здоров и не имеет никаких симптомов COVID-19.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после общения с министром Ли Андерсон, у которой обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что Джонсон общался с Андерсон около получаса, но пока у него нет симптомов заболевания.

"Сегодня Борису Джонсону сообщили, что он должен две недели провести на самоизоляции, согласно правилам. Премьер-министр продолжит работать дистанционно", - сообщили в офисе главы правительства.

Борис Джонсон уже болел COVID-19

Весной 2020 Борис Джонсон уже болел COVID-19.

Симптомы коронавируса обнаружили у него 27 марта. 5 апреля Джонсон был госпитализирован в больницу Святого Томаса в Лондоне.

Он провел три ночи в палате интенсивной терапии, прежде чем вернулся в обычную палату после того, как его состояние улучшилось.

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Автор: Олег Давыгора